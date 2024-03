Graglia, laboratori gratuiti al Casolare dei Campra: tutti gli eventi in programma.

Laboratorio di Lingua Francese, metodo Lapis, tenuto da Campra Dott. Albert – di madre lingua francese - che illustrerà con l'entusiasmo che gli è proprio, il piacere e la gioia di parlare che universalmente è molto armonioso. La didattica di ogni lezione si svilupperà intorno alle principali frasi dette da un turista e si allargherà alle possibili risposte che riceverà. Non è richiesta nessuna conoscenza di base di questa lingua, perchè ogni partecipante si arricchirà di quella conoscenza che sarà sicuramente per lui utile. Laboratorio di Lingua Inglese, tenuto da Arianna Bellucci, esperta della materia. La docente - dopo aver trascorso diversi anni in Inghilterra - è ritornata nel Biellese, mettendo a disposizione il piacere che dà la sicurezza di parlare semplicemente e correttamente la lingua inglese. Arianna Bellucci, splendida insegnante è simpatica e paziente. Stupisce sempre gli studenti la profondità non disgiunta dalla semplicità di far notare le vicinanze lessicali fra le diverse parole. Laboratorio di Lingua Tedesca, metodo Lapis tenuto dal dr. Giuseppe A. Campra, psicologo, psicoterapeuta. Come per il laboratorio di Francese Lapis anche per questo laboratorio il docente illustrerà con l'entusiasmo che gli è proprio, il piacere e la gioia di parlare che universalmente è molto armonioso. La didattica di ogni lezione si svilupperà intorno alle principali frasi dette da un turista e si allargherà alle possibili risposte che riceverà. Non è richiesta nessuna conoscenza di base di questa lingua, perchè ogni partecipante si arricchirà di quella conoscenza che sarà sicuramente per lui utile. Laboratorio di Ortopedia: I benefici della forma fisica, salute, postura. Tenuto dal dr. Enrico Bellia, Medico Ortopedico di Graglia. Laboratorio di Giardinaggio e Ortocultura, tenuto dall'Agronomo Michele Facenna. L'esperto del verde è un profondo conoscitore dei segreti delle piante. Oltre che allo studio singolo e comparato di ogni vegetale, Michele Facenna capisce prontamente se la pianta sta soffrendo per qualche ingiuria, sia del terreno sia del clima. Nel Biellese tutti o quasi tutti si credono giardinieri e ortocultori perchè hanno la gioia di dedicarsi con splendido entusiasmo alla coltivazione. Conoscere anche gli ultimi fitofarmaci che esistono in commercio e saperli dosare denota – oltre che ad una profonda inclinazione culturale – anche una spiccata conoscenza del vegetale. Michele Facenna è contitolare dell'attività del Garden Ville ed è sempre stato disponibile a rispondere a qualsiasi domanda che gli venga posta. Il laboratorio arricchirà a chi lo seguirà di una cassetta protetta con un tessuto-non-tessuto con alcune pianticelle che proseguiranno il loro sviluppo nel balcone o nel terrazzo. Laboratorio: “Gomitolo di lana”, tenuto dalla Dott.ssa Bianca Balocco, esperta della materia. Il laboratorio si caratterizza per la progettazione e la realizzazione di accessori in maglieria, quali doppi colli di vario genere, ponchos, coprispalle, cardigan vari. L'attività è suddivisa in due interessantissimi momenti: analisi a tavolino del progetto e

realizzazione del lavoro.

Le finalità sono:

• saper leggere il contenuto di un disegno e avere idea delle misure;

• saper progettare, misurare e riconoscere la diversità dei punti;

• essere in grado di portare a compimento il lavoro e arrivare alla messa in atto di strategie creative per risolvere gli inconvenienti.

Strumenti:

• aghi di diverse misure;

• uncinetto;

• centimetro da sarta;

• lana.

Laboratorio di Rilegatura libri con il metodo giapponese, tenuto dalla Dott.ssa Bianca Balocco, esperta della materia.

La rilegatura adatta per chi vuole cominciare consiste nel passare con il cordino dal secondo buco per due volte, in questo modo si può ottenere un occhiello, quindi bisogna ripetere il procedimento anche nel terzo e nel quarto foro, ma iniziando dal verso opposto.

I legatori usano piegare, assemblare e rilegare materiali stampati come libri e riviste. Un ristretto numero di artigiani altamente specializzati rilega libri a mano.

Il laboratorio, oltre a dare gioia e piacere estetico, farà riflettere sulle infinite manualità che un popolo distante più di diecimila chilometri dall'Italia, ha ideato come estetica e antiquariato.

Si ricorda che la partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione.