Dal Nord Ovest - Molesta e picchia l'ex fidanzata, 26enne arrestato

Ancora una brutta storia di violenza ai danni delle donne. I carabinieri di Nichelino hanno arrestato un 26enne per aggressione ai danni dell'ex fidanzata. La donna, colpita e malmenata, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni dai sanitari del Santa Croce di Moncalieri.

La donna, dopo essersi recata in ospedale, ha deciso di vuotare il sacco ed è andata in caserma a sporgere denuncia. Ai militari dell'Arma ha raccontato che già nel periodo in cui stavano insieme c'erano stati dei problemi, ma il fidanzato non aveva mai alzato le mani. Ma dopo la fine della loro storia lui non si rassegnava, fino all'episodio che le è costato due settimane di prognosi.

Per l'uomo è scattato il cosiddetto codice rosso, una delle misure introdotte negli ultimi anni per tutelare le vittime di violenza.