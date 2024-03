Dal Nord Ovest - Ferito a colpi di machete, la Polizia cerca il complice del 23enne fermato

Mentre si aspetta l'udienza di convalida, la Polizia prosegue le indagini per risalire all'identità del complice (o dei complici, se si scoprisse che è più d'uno) del 23enne di origini nobili fermato con l'accusa di essere stato l'autore del ferimento di un giovane a colpi di machete lunedì sera in via Panizza, in zona Mirafiori.

Per gli inquirenti, come riporta anche l'agenzia di stampa Ansa, sarebbe lui l'uomo travestito sceso, armato di machete, da uno scooter, alla cui guida c'era un altro individuo, per colpire con violenza il giovane di 24 anni che era su un monopattino con una ragazza. Alla vittima, che si trova ancora ricoverata in gravi condizioni al Cto, i medici hanno dovuto amputare la gamba sinistra.

Dopo il fermo, il giovane ha respinto ogni accusa e non ha voluto rispondere alle domande del magistrato. Dalle indagini sarebbe emerso che i due si conoscevano e si frequentavano. Gli investigatori sono al lavoro per fare chiarezza sul movente e, al momento, tutte le piste vengono seguite per provare a ricostruire l'accaduto.