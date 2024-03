Coppia al citofono: “Siamo amici di vostro figlio, ci fa entrare?” 88enne chiama il 112

Una coppia di sconosciuti suona al campanello di un'abitazione per avere il numero di telefono del figlio dell'anziana residente. Dicono di essere amici, di avere la passione in comune per la musica.

Peccato, però, che già una settimana fa gli stessi, uomo e donna, si erano presentati per lo stesso motivo senza mai effettuare alcuna chiamata. Così, dopo aver spiegato di aver perduto il contatto telefonico, hanno chiesto di entrare in casa per usare il bagno.

Di fronte a quelle richieste, la donna di 88 anni, sospettando una possibile truffa, ha subito allertato i Carabinieri. Una volta sul posto, i due si erano già dati alla macchia. È quanto sarebbe successo ieri, 21 marzo, nel comune di Vigliano Biellese. Le indagini sono ora affidate ai militari dell'Arma per fare luce sull'episodio.