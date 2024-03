eBike questo fine settimana consiglia... un giro sulla Muanda, FOTO

Uscita tranquilla nel primo giorno di primavera. Un po' di riscaldamento sulla Burcina per poi salire di quota seguendo il sentiero del Trenino fino ad Oropa Bagni. Per raggiungere il Tracciolino proseguiamo sul traverso che ci porta sotto le "ville".

Un po' di energia per il salitone e siamo a 1150. L'idea sarebbe di puntare verso le sette fontane, quindi raggiunta la deviazione iniziamo la salita verso l'alpetto di mezzo. A 1300 inizia la neve. Ci sono vari riporti ed in alcuni punti lo spessore è di 50 cm. Inoltre è marcia e le ruote affondano ed i tacchetti si riempiono. Salire non è agevole, ma tra una pedalata e un po' di "spintage" arriviamo fino alla deviazione verso le Sette Fontane appena sotto l'Alpetto Superiore. Siamo a ca. 1450 ma di salire non c'è più verso... Pazienza.

La discesa lungo il pendio della Muanda è sempre divertente. Al Tracciolino puntiamo verso il ponte sull'Elvo nel fondovalle. Scegliamo il sentiero che scende verso Sordevolo pulito e scorrevole.

A San Grato risaliamo un fino ad incrociare il single trek che costeggia fino sopra al Chiavolino. Ultimi tratti divertenti nel bosco prima di rientrare passando per San Barnaba.

Chiudiamo con 43,79km 1.377d+ in 3h12m

