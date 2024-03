Verrone, nuova viabilità lungo la Trossi, investimento da oltre 600 mila euro

Novità in arrivo a Verrone. Il Comune ha pronto lo studio di fattibilità del progetto di manutenzione straordinaria per lavori in via delle Strette finalizzati alla sua acquisizione e lo studio di fattibilità per la rotonda con intersezione a raso tra via delle Strette e la Trossi, la SP 230.

"E' da anni che diciamo che avremmo voluto acquisire via delle Strette - spiega il sindaco Cinzia Bossi - rendendola pubblica. Oggi è privata ed è sterrata. Noi la asfalteremo, realizzeremo il marciapiede e metteremo l'illuminazione pubblica, quindi dopo queste opere di manutenzione straordinaria l'acquisiremo". Il progetto vale 130 mila euro.

Altro progetto importante collegato sempre al primo, che in questi giorni è anche stato presentato ai cittadini interessati dall'espropriazione in Comune a Verrone, è quello della realizzazione della rotonda con intersezione a raso tra via delle Strette e la Trossi. Vale 510 mila euro, dei quali 258 mila della Regione con la legge 145/2018. "Non è più possibile realizzare strade con accesso diretto sulla provinciale - conclude il sindaco - . Motivo per cui realizzeremo una rotonda con un controviale. Si tratta di un progetto nato proprio dalla necessità di dare un accesso diretto lungo la Trossi a via delle Strette".