Distretti Cibo, a Pollenzo si riunisce la Commissione. Protopapa: “Chiederemo di attivare ulteriori provvedimenti a loro sostegno"

Nell'ambito della tre giorni in Piemonte del convegno Territori che nutrono, dedicato ai Distretti del cibo nazionali, oggi a Pollenzo - Bra si è riunita la Commissione politiche agricole deĺla Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Alla presenza degli assessori all' Agricoltura delle Regioni si è trattato il tema Distretti del Cibo, come importante strumento di collaborazione sinergica per la valorizzazione del territorio rurale. "Convalidate le potenzialità dei Distretti del cibo ora occorre accompagnare questo strumento con ulteriori provvedimenti che siano a sostegno delle attività. Provvedimenti che chiederemo, in accordo tra le Regioni, di adottare da parte del Ministero", spiega l'assessore all'Agricoltura e cibo Marco Protopapa.

"Ringrazio gli assessori regionali per essere qui presenti e aver accolto la proposta della Regione Piemonte di portare l'attenzione su questo tema in occasione della rounione della Cpa. Con 9 Distretti del cibo piemontesi oggi siamo un modello che sicuramente può essere ulteriormente sviluppato a beneficio dei territori rurali", conclude l'assessore regionale Marco Protopapa.