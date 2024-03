Cordar Biella, Giornata mondiale dell’acqua: “Preserviamo un bene comune”, FOTO e VIDEO

“Dal cervello ai muscoli, dai polmoni alla pelle, dalla testa ai piedi ogni cellula del nostro corpo ha bisogno di acqua – esordisce il Presidente di Cordar Biella, Gabriele Martinazzo – L’acqua è una risorsa unica e insostituibile che necessita di grande valorizzazione, sia dal punto di vista umano che ambientale, sia per l’uomo che per la Terra”. Sono queste le parole di apertura a favore della Giornata mondiale dell’acqua che, istituita dal 1992 dagli Stati compresi dall’Assemblea generale delle Nazioni unite, intende sensibilizzare l’opinione pubblica, valorizzare il bene comune e diffondere consapevolezza sul suo utilizzo.

La ricorrenza intende promuovere il corretto utilizzo di una risorsa preziosa, ma troppo spesso scontata: “L’oro blu, così definito per la sua ricchezza insostituibile – sottolinea Laura Leoncini, Consigliere Cordar -, rischia di diventare un bene sempre più scarso. L’acqua è preziosa e in quanto tale occorre tutelarne la reperibilità: per l’ambiente e per tutti gli esseri viventi che abitano la Terra. Il suo corretto impiego permette a piante e animali di proliferare, riducendo l’inquinamento e permettendo anche all’uomo di beneficiare delle condizioni generali, che influiscono sulla salute”.

La giornata, festeggiata in 172 paesi, intende focalizzare l’attenzione sulle conseguenze nefaste che lo sfruttamento delle riserve idriche può causare nel giro di pochi anni: povertà, problematiche sociali ed economiche sono solo la punta di un icebearg visibile, in particolare, nelle aree già colpite dai forti cambiamenti climatici: “Stiamo pagando a caro prezzo i danni dell’inquinamento e del poco rispetto dell’uomo dimostrato nei confronti dell’ambiente in cui vive – dichiara Alex Squaiella, Consigliere Cordar – Preservare e ridurre lo spreco idrico è un dovere di tutti noi: un dovere che dovremmo inserire nella costituzione universale, in quanto universalmente condiviso”.

I rappresentanti di Cordar Biella, a partire dal Presidente Martinazzo, a fianco dei rappresentanti territoriali, desiderano assicurare l’impegno continuo nella gestione del servizio a tutti i cittadini: “Perseguiremo un miglioramento costante e ci batteremo per la salvaguardia della risorsa che rappresenta e costituisce uno dei principali cardini produttivi e paesaggistici del territorio. D’altra parte auspichiamo il contributo di tutti gli utenti che, attraverso un utilizzo consapevole, etico e razionale dell’acqua, eviteranno sprechi inutili e dannosi. Noi ci siamo!”