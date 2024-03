Occhieppo Inferiore, iniziati gli scavi per la realizzazione delle tribune al campo sportivo

Con grande soddisfazione dell'amministrazione Mosca sono partiti a Occhieppo Inferiore i lavori di realizzazione delle tribune al campo sportivo.

"Era tra gli obiettivi addirittura per primo mandato, ma per una serie di motivi non c'era stato nulla da fare e non siamo riusciti a nemmeno iniziare i lavori. Ora finalmente, dopo 9 anni di progetti, stiamo facendo gli scavi - spiega entusiasta la sindaca Monica Mosca - . A fine 2019 avevamo inserito l'opera nel Dup, poi c'è stato il Covid, poi la guerra Ucraina Russia che ha fatto salire i prezzi alle stelle. Abbiamo quindi rimodulato il progetto e finalmente ci siamo".

Si tratta due tribune da circa 100 posti ciascuna, coperte. Il progetto vale 220 mila euro. "Il grande dei lavori sono gli scavi - conclude la sindaca - perchè le tribune sono prefabbricate. Finalmente però il nostro campo, uno dei più belli del biellese, avrà spazio per accogliere chi viene a vedere le partite. Ci tenevamo tanto e finalmente vedremo realizzato questo progetto, per noi è una grande soddisfazione".