Novità a Tavigliano sull'emissione della carta d'identità elettronica. Lo comunica il Comune che, dal mese di marzo occorrerà prendere appuntamento contattando direttamente il personale dell’Ufficio Anagrafe nei giorni ed orari di apertura al pubblico. Inoltre, da aprile non sarà più possibile pagare in contanti ma tramite modello PAGO PA rilasciato in fase di appuntamento.