Valdigne Triathlon, l'atleta Fabrizio Ghilardi su Rai Due: “Nel Biellese ho trovato un paradiso per fare sport”

“Nel Biellese ho trovato un paradiso per fare sport”. Parola di Fabrizio Ghilardi, atleta age del Valdigne Triathlon che, sabato scorso, è apparso in televisione nel programma di Rai Due dal titolo Dreams Road – Dagli Appennini alle Ande, condotto da Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni che, in sella alle loro motociclette, raccontano luoghi e percorsi nei territori più affascinanti di tutto il mondo.

Protagonista, stavolta, il nostro Biellese: nel corso del servizio, infatti, Ghilardi, insieme alla moglie Valentina, ha trattato diversi argomenti, tra cui lo sport outdoor. “È stata sicuramente una bella esperienza - racconta Ghilardi – Insieme alla troupe e ai conduttori, siamo stato in una zona suggestiva e affascinante, come la Panoramica Zegna".

"Il Biellese è davvero la meta ideale per il triathlon, il ciclismo e tutte quelle attività sportive che si praticano in mezzo alla natura - sottolinea Ghilardi - Sono stato in diversi posti, come a Milano, in Argentina, prima di stabilirmi qui. Credo che esistono pochissime zone come la nostra provincia così incontaminate e adatte all'outdoor. Viviamo in un vero e proprio paradiso verde”.