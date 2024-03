Argento di squadra, la ritmica Pietro Micca sale sul podio a Settimo Torinese

Si svolge a Settimo Torinese, domenica 17 marzo, la prima prova del Campionato di Insieme Silver. A rappresentare Pietro Micca per il livello LA1, categoria allieve, la squadra composta da Pisica Mia, Tua Nina, Ghiardo Clarissa, Ugo Alessia, Zerbola Beatrice e la coppia composta da Prina Mello Rebecca e Caldera Sara.

Un’ottima prova per le piccole di casa Pietro Micca, che tentano per la prima volta l’esercizio di squadra a corpo libero. Divertenti e coinvolgenti, conquistano la giuria che le premia con l’argento a parimerito. Bene anche per la coppia, Sara e Rebecca presentano un esercizio a due cerchi nel livello LB2 categoria allieve. Terminano la loro gara in settima posizione.

“Siamo fiere delle nostre allieve” dichiara Federica Mercandino, allenatrice “che si sono cimentate per la prima volta negli esercizi di coppia e di squadra. L’obiettivo era provare a costruire questi esercizi per coltivare il lavoro in collaborazione, che è parte del mondo della ginnastica ritmica di squadra.” Complimenti alle ginnaste che ora si prepareranno al meglio per la seconda prova di maggio.