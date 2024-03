PD Biella e quote rosa: dopo la candidata Bruschi a sindaco di Biella, Verzella va alle regionali a fianco a Chiola

"Siamo un partito che discute, dove c'è confronto e dove non nascondo che per la prima volta si sono proposte tante donne come candidate anche nei piccoli paesi, mentre anni addietro si era insistito tanto ma non avevamo avuto questi risultati". Ha esordito così oggi giovedì 21 marzo Rita De Lima delle Democratiche Biellesi, prima della presentazione ufficiale dei candidati alle regionali di Emanuela Verzella e Rinaldo Chiola, alle presenza del Segretario della sezione cossatese Sergio Pelosi. "E' stato un fiorire di candidature al femminile, ora dobbiamo tornare ad avere un eletto in consiglio regionale, è una mancanza che ci è pesata molto negli ultimi 5 anni", ha concluso la Segretaria dando la parola ai candidati.

Ex insegnante, ora dirigente al CPIA Biella-Vercelli, dal 95 al 99 assessore nella giunta Susta da giovanissima in Comune a Biella, con appena 29 anni, Emanuela Verzella è stata 12 anni in Fondazione CRB con la pausa di un solo anno, nel CDA di Città Studi e dal 2007 è a tutti gli effetti nel PD. "Non ho conosciuto altri partiti. Quanto ero con Susta sindaco ero in quello che si può chiamare "laboratorio del PD", sono stata la prima donna indipendente di sinistra - racconta orgogliosa - , e nel mentre ero anche moglie e mamma. Diverse volte ho allattato mio figlio in giunta, è nato quando ero assessore. La scuola è nel mio DNA, e conto di portare in Regione il mio contributo. Nelle mie esperienze, tra Fondazione e Comune, ho conosciuto da vicino questa realtà. Su cosa vorrei lavorare? Sul ridurre “Mismatch” nel mercato del lavoro, e poi sull'accoglienza, l'inclusione, il diritto allo studio".

Anche Rinaldo Chiola, ha ricoperto come Verzella la carica di assessore all'Istruzione in Comune a Biella nella giunta Barazzotto, come quella alle Politiche Sociali, allo Sport. Nato in politica nel Partito Popolare ha militato anche nella Margherita, ha ricoperto la carica di Segretario Regionale ed è stato tra i fondatori del Pd a Biella. Tra i suoi incarichi c'è stato anche quello di presidente ATAP. E' consulente del lavoro. "Gireremo molto nel territorio - ha spiegato il candidato - . Noi abbiamo un quadro regionale che adatteremo al Biellese, alle sue esigenze. Il consiglio regionale non è solo per schiacciare un bottone. Ci sono voci esclusive in Regione come i trasporti, è l'ente dove si può fare la differenza, dove si può decidere". Tra le questioni sulle quali è necessario intervenire per Chiola ci sono la sanità per esempio, le liste d'attesa, i costi che dovrebbero essere rivisti, le RSA.