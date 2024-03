La lana andina, un dibattito a Città Studi

Nella sera di oggi giovedì 21 marzo a Città Studi è in calendario un dibattito sulla lana andina.

Obiettivo dell'incontro è raccontare di come vive la comunità andina dei produttori di fibra d'alpaca, riflettendo insieme sugli insegnamenti che provengono dalle loro tradizioni di cura del paesaggio, dell'ambiente e del vivente in generale. Università di Torino ha candidato in Europa un progetto di scambio per studenti e giovani lavoratori della provincia andina di Huancavelica, la più povera del Perù; e Città Studi si è resa disponibile a collaborare per realizzare alcuni tirocini.

Parteciperanno all'incontro l'antropologa Sofia Venturoli (UNITO), che ha lavorato per anni presso alcune comunità del Perù andino; il filosofo Paolo Furia (UNITO), che ha recentemente svolto la propria visita di ricerca a Huancavelica per studiare il paesaggio locale; il Presidente di Città Studi Ermanno Rondi, che offrirà un contributo per meglio comprendere dal punto di vista economico i rapporti tra Biella e Perù andino.

L'appuntamento è alla caffetteria di Città Studi a Biella alle 19.00 per un'apericena e alle ore 20,30 per il dibattito.