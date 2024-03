Biella ricorda le 1081 vittime innocenti delle mafie FOTO e VIDEO

Biella ricorda le 1081 vittime innocenti delle mafie. La cerimonia ha avuto luogo oggi pomeriggio, all'esterno di Palazzo Oropa, e ha visto la partecipazione di cittadini, giovani e rappresentanti delle forze dell'ordine e delle istituzioni.

Toccante la lettura collegiale dei nomi caduti sotto i colpi della criminalità organizzata. “Scandire i loro nomi, è un modo per far rivivere quegli uomini e quelle donne, bambini e bambine, e per non far morire l’esempio di chi ha combattuto le mafie a viso aperto” hanno spiegato Luminosa e Nomafiebiella.