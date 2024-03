Grave incidente sull'autostrada A6, morto un cinquantenne

Incidente mortale, attorno alle 12 di oggi 21 marzo, sulla Torino-Savona, in direzione sud, a Villastellone. A perdere la vita il conducente di un mezzo pesante, classe 1974, di Marene.

Per cause in fase di accertamento, l'uomo ha tamponato un furgone adibito alla segnalazione di un cantiere, impegnato nelle operazioni di pulizia della banchina. Coinvolta marginalmente un'autovettura. Illeso il conducente.

Sul posto i vigili del fuoco di Carmagnola e la polizia stradale di Mondovì, oltre che personale dell'autostrada. Sono quasi terminate le operazioni di pulizia e sgombero della carreggiata. A breve anche la circolazione dovrebbe tornare alla normalità, rimasta bloccata a lungo per consentire le operazioni di soccorso.