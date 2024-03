E' avvenuto in via Mozzalina, all'altezza della Farmacia, l'incidente che ha visto coinvolte un'auto e una moto in mattinata a Cireggio.

A riportare la peggio il centauro, soccorso dal 118 di Omegna e trasportato con un trauma cranico in elicottero all'Ospedale Maggiore di Novara. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.