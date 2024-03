Cerrione, esce fuori strada con l'auto: 31enne in ospedale (foto di repertorio)

Sembra sia rimasta illesa la 31enne che, nella giornata di ieri, 20 marzo, è finita fuori strada a bordo della propria autovettura. È successo nel comune di Cerrione.

Subito assistita dal personale sanitario del 118, la donna è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti di rito. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica dell'accaduto.

A Biella, invece, un mezzo ha urtato un veicolo in sosta. Nessuna conseguenza grave, se non qualche danno alle carrozzerie.