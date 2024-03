Un altro incidente stradale si è registrato a Biella. È accaduto intorno alle 11.15 di oggi, 21 marzo, nel rione di Chiavazza. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto ha urtato un veicolo in sosta per cause da accertare. Sul posto la Polizia Locale per la raccolta dei rilievi. Non ci sono stati feriti ma danni ai mezzi.