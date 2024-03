Cossato, con l'arrivo della Primavera tornano i Clean Planet a favore dell'ambiente

Con l'arrivo della Primavera tornano gli appuntamenti a favore dell'ambiente, messi in campo da “Clean Planet for a green future” che, grazie alla collaborazione di numerosi volontari, si occupa della pulizia di diverse aree individuate.

Il prossimo evento sarà domenica 24 marzo, dalle 10 alle 12, in centro, a Cossato. “Ci troviamo al parcheggio di via Mazzini 2 – spiegano gli organizzatori - Iniziamo con una Cleanup Action, un’azione di pulizia per ripulire la zona dai rifiuti che sono stati gettati con noncuranza. Questo per dare un segno positivo di cura per l’ambiente e per ispirare altre persone a fare lo stesso. Consigliamo di indossare scarpe chiuse e vestiti comodi e di portare con voi dei guanti da giardino o da lavoro”.