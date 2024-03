Territori che nutrono, tutto pronto in Piemonte per l’incontro nazionale dei Distretti del Cibo

Politiche del cibo e sicurezza alimentare, mercati e promozione dei territori, sostenibilità ambientale e riduzione dello spreco del cibo, valorizzazione dei paesaggi rurali e turismo enograstronomico, sono tra i principali temi affrontati all’incontro nazionale dei Distretti del cibo, che il Piemonte ospita dal 21 al 23 marzo.

Oggi a Torino al Grattacielo Piemonte, sede della Regione, l’apertura dell’evento: “Per il Piemonte è una vetrina voluta e conquistata quando l’anno scorso abbiamo dato disponibilità per accogliere nella nostra regione tutti i distretti nazionali. L’evento certifica il percorso avviato dalla Regione a partire dall’approvazione del Regolamento regionale dei Distretti del cibo nel 2019 e che ha permesso ai territori piemontesi di costituirsi in distretti. Siamo all’inizio di un iter che va ulteriormente sviluppato, attualmente sono nove i distretti piemontesi ma ci sono molte altre opportunità di creare rete pensando ai tanti comuni presenti nella nostra regione con le diverse peculiarità agroalimentari di qualità”, precisa l’assessore all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte Marco Protopapa.

Sono intervenuti il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio con un videosaluto, in collegamento Sergio Marchi, responsabile della Segreteria tecnica del ministro Francesco Lollobrigida, e Presenti i rappresentanti della Consulta nazionale dei Distretti del Cibo, del Crea, del mondo universitario e della ricerca. Giorgio Calabrese, Docente e medico nutrizionista ha riportato l’attenzione sulla sicurezza alimentare “La qualità del cibo rimane fondamentale in tutti i processi della filiera, a partire dalla semina e dagli allevamenti, alla trasformazione del cibo, per un discorso di sicurezza alimentare e quindi di salute. I Distretti del cibo sono il cardine di questo messaggio”.

Venerdì 22 marzo seconda giornata di confronto nella sede dell’Agenzia di Pollenzo, a Pollenzo - Bra (CN), dove si terrà anche la riunione della Commissione delle Politiche agricole della Conferenza delle Regioni con la partecipazione degli assessori regionali all’Agricoltura.