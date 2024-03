Made in Italy, Icardi: “La sanità contribuisce a dare valore alla produzione delle imprese italiane”  

L’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, è intervenuto ieri sera ad Alba al convegno “Oltre i confini: l’impatto globale del Made in Italy” sull’importanza della certificazione “Eccellenza Italiana” ed il supporto strategico e finanziario del Pnrr.

Patrocinato dalla Regione Piemonte, l’evento era organizzato da BE4 Innovation di Santo Stefano Belbo, Italy X Certified Italian Excellence Partner Gruppo 24Ore e Rivista Idea. L’assessore Icardi ha sostenuto la necessità di riconoscere il Made in Italy e l’Eccellenza Italiana non solo ai fini dell’esportazione, ma anche per la tutela nei confronti dell’importazione da altri Paesi. «Siamo il terzo Paese al mondo nel mirino della contraffazione – ha detto Icardi -, una pratica scorretta che danneggia inevitabilmente il produttore originale italiano e tutta la catena commerciale».

La nascita del marchio “Italy X”, oggetto del convegno, certifica l’italianità e valorizza le imprese italiane. «Anche l’Assessorato regionale alla Sanità, tramite le Asl – ha spiegato l’assessore Icardi -, contribuisce con importanti servizi, come il Sisp, il Sian, lo Spresal e il Servizio Veterinario, a garantire la qualità dei prodotti e la sicurezza negli ambienti di lavoro. E’ importante che il Sistema pubblico sia collaborativo con le imprese, per aiutarle a crescere, a velocizzare i percorsi e snellire la burocrazia».

L’assessore Icardi ha inoltre rilevato come la Regione Piemonte, proprio per tutelare il marchio italiano, abbia finanziato dei progetti per gli studenti delle Scuole superiori di II grado per la “Giornata Mondiale del Mady in Italy”, che ricorre ogni anno il 15 aprile. Un modo per incentivare nelle giovani generazioni il desiderio di cimentarsi nello studio e nelle attività lavorative legate al Made in Italy.