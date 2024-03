Focus su lavori estivi e stagionali, all’Itis Biella un incontro per esplorare le opportunità per i più giovani

I vantaggi che i lavori estivi e stagionali offrono, soprattutto ai più giovani, e le offerte che riguardano la ricerca di profili per queste mansioni, nell’ambito turistico-alberghiero, agricolo ed educativo, nel Biellese, in Italia e all’estero saranno oggetto di un incontro previsto martedì 26 marzo, dalle 15 alle 17, a Biella, in via Fratelli Rosselli 2, nell’aula magna dell'Itis “Quintino Sella”.

Lo organizzano il Centro per l’Impiego di Biella e il Comune di Biella, assessorato alle Politiche Giovanili e Informagiovani. L’evento si rivolge soprattutto alle generazioni più giovani, ma può interessare chiunque voglia cercare opportunità lavorative nel periodo estivo o a cadenza stagionale. «In Piemonte siamo impegnati a rafforzare le collaborazioni territoriali e l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro – commenta l’assessore all’Istruzione e merito, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario del Piemonte Elena Chiorino –. Questo significa offrire delle opportunità anche agli studenti che, nella pausa estiva dalle lezioni, vogliono far crescere la propria esperienza umana e professionale. Continuiamo a lavorare per far sì che il collegamento tra i Centri per l'impiego e i territori sia sempre più stretto e operativo. Una modalità che amplia il ventaglio di occasioni per i nostri giovani».

«Questo incontro vuole essere l’avvio di una preziosa collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro-Centro per l'impiego di Biella – aggiunge l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Biella Gabriella Bessone –. Ho sempre creduto che costruire un efficace lavoro di rete sia la base per un "buon" lavoro e questa collaborazione funge da laboratorio di nuove proposte. Grazie anche alla collaborazione con il dirigente scolastico, professor Badà, che ci ospiterà nei locali dell’Itis, potremo far conoscere alle giovani generazioni i servizi sviluppati da Informagiovani e dal Centro per l’impiego. L’incontro vuole affiancare i ragazzi e le ragazze, impegnati nel percorso scolastico, e aiutarli a immaginare il loro futuro professionale, conoscere diverse tipologie di carriera acquisendo ‘skill’ utili per il futuro e sfruttando il tempo estivo come momento utile di sperimentazione, sia lavorativa, sia relazionale».