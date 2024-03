Biella: domani alle 8,30 riapre l'ufficio anagrafe sotto i portici in via Battistero

Domani 22 marzo alle 8,30 riaprirà l'ufficio anagrafe sotto i portici in via Battistero 4. Dal 20 settembre 2021 il Servizio era stato temporaneamente trasferito al piano superiore (presso l'ufficio elettorale) con ingresso da via Italia. Gli spazi in via Battistero sono stati sottoposti a un profondo restyling con un progetto di circa 300 mila euro.