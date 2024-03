Proseguono i lavori di manutenzione del Parco Reda di Valdilana. A dare un aggiornamento gli Amici del Parco Reda sui propri canali social con un post: “Non sono mai terminati nemmeno questo inverno, ora continuiamo con quelli primaverili. Siamo pronti per nuovi progetti per la scuole e per la collettività: preparazione degli orti didattici e sistemazioni definitiva del campo al piano superiore”.