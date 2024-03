Mezzana, accordo tra Comune ed “Insieme per Crescere” di Strona

Il Comune di Mezzana Mortigliengo, per statuto, è impegnato nella realizzazione di interventi e servizi a sostegno dell’associazionismo locale.

Per questo motivo, la Giunta Comunale di Mezzana del 9 marzo ha deciso di concedere in comodato d’uso gratuito il locale di Via Solivo Superiore 5 all’Associazione “Insieme per Crescere” di Strona, la quale da anni promuove molteplici attività sociali, tra cui centri estivi a cui partecipano molti ragazzi di Mezzana.

Il rapporto di comodato è regolato da un contratto in base al quale “Insieme per Crescere” deve utilizzare il locale con massima diligenza, e dovrà rispondere del ripristino di quanto danneggiato anche da terzi.