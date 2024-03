Occhieppo Inferiore, novità nella raccolta del vetro

In questi giorni a Occhieppo Inferiore Cosrab sta sostituendo i vecchi bidoni con delle campane per raccogliere il vetro perché ritenute più funzionali. Potrebbe accadere che non troviate il contenitore nell'esatto luogo di prima, ma qualche metro prima o dopo (al massimo 100 metri circa) c'è.

"Il vantaggio della campana - spiega la sindaca Monica Mosca - è che le persone possono inserire solo vetro e non sacchi vari di immondizia e tra l'altro è molto più capiente del bidone (660L contro i 2500 Litri della campana). Sappiate anche che abbiamo un servizio di fototrappole che vengono piazziate in punti critici. Magari c'è chi non avrà più la campana sotto casa, ma è poco più in là. E' una novità che è stata ragionata, è più razionale e funzionale. Teniamo conto che ci sono anche tante persone che arrivavano dai paesi vicini a gettare non solo un paio di bottiglie, ma tanto vetro e anche altro. Noi dobbiamo pensare a Occhieppo, il servizio è per loro".

La sindaca sottolinea che sono già state prese in considerazione diverse segnalazioni. "Se avete delle esigenze particolari o avete bisogno di informazioni si prega di contattare l'ufficio tecnico del nostro Comune allo 015 2593272, non volgiamo penalizzare nessuno, ma migliorare un servizio".