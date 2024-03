Sci d’epoca a Bielmonte: nel video un momento da “brivido” prima del traguardo

Grande successo della 5° edizione dello slalom storico in memoria del Maestro Mario Ferragut, che si è tenuto sabato 16 Marzo a Bielmonte.

Molti sciatori dal Nord Italia si sono messi in mostra per abilità e distinti per lo stile d’epoca, ma anche per momenti di “brivido” come l’atleta Andrea Momo, da Padova, che è rimasto in equilibrio a pochi metri dalla fine dello slalom, esibendosi in una prova di forza e freddezza, che gli ha permesso di restare in piedi e tagliare il traguardo.