Pioggia di medaglie per la Rhythmic School a Cuneo ed Alpignano FOTO

Altro weekend di grande impegno per la Rhythmic School e nuovi ottimi risultati per le RSgirls. Nelle giornate di sabato e domenica si sono disputate le seconde prove regionali dei campionati AICS e CSEN di ginnastica Ritmica, a Cuneo per l’ AICS e ad Alpignano per lo CSEN. In entrambe le gare le ginnaste della Scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya hanno occupato i vertici delle classifiche.

A Cuneo, Petra Zuliani nella categoria promozionale allieve ha conquistato due primi posti a palla e nastro. Bene hanno fatto anche Beatrice Bocca, Alice Bolzon, Anna Pivani, Aurora Giolo, Caterina Bell, Agata Coda e Manuela Assietti nella categoria dilettanti che si sono classificate ai piedi del podio nei vari raggruppamenti d’annata.

Nella gara Silver tutte sul podio le RSgirls. Iris Marchesi, Esther Sales Neto, Nadia Dipalma, Ginevra Segatto, Alice Cola ed il collettivo allieve conquistano, nelle varie categorie, la medaglia d’oro. Mentre Giulia Bocci, Ilaria Giabardo ed il collettivo Open sono d’argento e Martina Brocchi, Ginevra Lanza e la coppia Ginevra Romanini – Ginevra Lanza conquistano la medaglia di bronzo.

Ad Alpignano hanno gareggiato le ginnaste Gold Ginevra Bravaccino, Elena Pavanetto e Giulia Sapino ottenendo tutte il primo posto. Hanno accompagnato le atlete in gara Elena Chursina, Arianna Prete e Giada Vitale a Cuneo e Tatiana Shpilevaya e Mariia Nikitchuk ad Alpignano, tutte molto soddisfatte dei risultati ottenuti dalle loro assistite. Prossimo appuntamento per la Rhythmic School la terza prova del campionato nazionale di serie C che si disputerà a Viareggio sabato 23 Marzo, difenderanno i colori blù/fuxia della società candelese: Giulia Sapino, Elena Pavanetto, Ginevra Bravaccino e Noemi Sgueglia.