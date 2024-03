Impresa Teens Biella, Asti è espugnata

Impresa Zeta Esse Ti, che all’esordio nei play out espugna 65-52 il Palasport di Asti e inizia nel migliore dei modi il proprio cammino verso la salvezza. Per la squadra di Garri è il terzo successo consecutivo.

Dopo un primo quarto giocato sotto ritmo, 11-8 per i padroni di casa, Biella prende in mano la partita e non la molla più, arrivando presto alla doppia cifra di vantaggio. La regia e i guizzi di Gagliano, la difesa insuperabile di Brusasca, autore anche di due triple pesanti e i canestri di Cerri rispediscono al mittente i tentativi di rimonta dei padroni di casa. Un super parziale di 14-1 negli ultimi 5 minuti chiude la partita.

Prossimo appuntamento sarà sabato 23 marzo alle 20 al Pala Pajetta contro CUS Piemonte Orientale.

Secursat Asti-Zeta Esse Ti Teens Biella 52-65 (11-8, 25-34, 40-47).

Zeta Esse Ti Teens Biella. Gagliano 15, Guzzon 5, Cerri 16, Maffeo 3, Zimonjic 7, Curvà ne, Bona 3, Brusasca 12, Vioglio ne, Ousman 4, Ramella. All. Garri.