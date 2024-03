Biella 4 Racing, dopo una bella Milano-Sanremo è tempo di Vigneti Monferrini

Dalla regolarità ai rally, e così, nel breve arco di tempo di una settimana appena, in casa Biella 4 Racing si passa dai “tubi” alle fotocellule, dal passo ordinato e cadenzato tipico della precisione che richiedono le prove di regolarità, al passo veloce e funambolico che invece necessitano quelle dei rally, a dimostrazione delle varie anime che convivono allegramente all’interno della compagine Laniera.

Si è conclusa domenica 17 dopo quattro giorni di gara, la 15^ edizione della Coppa Milano-Sanremo, prima prova del Campionato Italiano Grandi Eventi 2024, dove erano presenti i portacolori B4R Massimo e Michael Destefanis, al loro debutto assoluto in gara, che, con una prova maiuscola, concludono all’undicesimo posto della categoria “Rendez Vous”, con la loro Porsche 911 GT3.

“È stata una bellissima esperienza”, raccontano Massimo e Michael, “anche se davvero molto impegnativa a livello di tempistiche e concentrazione che la manifestazione richiedeva. Siamo molto soddisfatti per come abbiamo affrontato la gara, anche se rimane un po’ di rammarico per il risultato finale che poteva essere decisamente migliore, se non fosse stato per un paio di errori commessi a causa dell’inesperienza. Ma tutto ciò ci tornerà sicuramente utile nelle nostre prossime apparizioni. Un ringraziamento alla nostra Scuderia per il supporto nella preparazione alla competizione, ed il sostegno durante la stessa”.

Andrà in scena sabato 23 e domenica 24, la settima edizione del Rally Vigneti Monferrini, prova inaugurale del panorama rallystico Piemontese, quest’anno valida per la Coppa Rally Zona 2, a cui è abbinata anche la gara riservata alle auto storiche. Al via, per i colori Biella 4 Racing, ci sarà Roberto Barbera, che detterà le note a Stefano Fausone, sulla Rover 216 SI di classe Racing Star 1.6, per i colori Alma Racing. Ad attenderli, dopo una prima giornata dedicata alle verifiche sportive e tecniche pre gara ed allo shakedown, una domenica con nove prove speciali, per relativi 61,95 chilometri cronometrati contro i 113,25 di trasferimenti, su di un totale di 175,20. Fulcro della manifestazione, la cittadina di Canelli, contornata dalle sue colline coltivate a vite.

“Siamo felici di essere al via di questo Vigneti Monferrini”, commenta Roberto Barbera, “ormai diventato un appuntamento fisso per me e Stefano, essendo la nostra terza partecipazione in tre anni, ma che ogni volta, per cause di forza maggiore, affrontiamo con una vettura diversa, così come la classe di appartenenza. La gara ci ha sempre portato bene, ci auguriamo anche questa volta, e che la dea bendata non ci metta lo zampino come nell’ultima nostra gara a Santo Stefano Belbo. L’obiettivo come sempre è quello di divertirsi e prendere confidenza con il mezzo, con un occhio alla classifica di CRZ. Un grazie fin d’ora alla mia Scuderia per l’appoggio che mi fornisce. Pronti via, si parte per una nuova stagione”.