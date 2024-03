Democratiche biellesi: "Che fine ha fatto il Family Act?"

Riceviamo e pubblichiamo: "Le democratiche nazionali ,di cui siamo parte attiva ,chiedono al Governo di dare seguito alla proposta di legge sul Family Act che scade a inizio maggio sulla parte relativa ai congedi obbligatori di paternità e siamo preoccupate che il Governo Meloni non dia risposte.

Nel giorno della Festa del papà, le Democratiche si attivano per scongiurare il rischio che ancora una volta si perda l’occasione di riequilibrare il lavoro di cura , di condivisione tra uomini e donne.

Per questo la portavoce nazionale delle democratiche Roberta Mori si è fatta promotrice di una prima richiesta presso la sua assemblea regionale esortando tutte noi a fare pressione perché questa proposta di Legge diventi effettiva Richiesta gia inoltrata anche dalle parlamentari del PD alla camera che chiede al Governo di dare concretezza al congedo obbligatorio di paternità , come gia in quasi tutti i paesi Europei avanzati portando la fruibilità almeno a tre mesi dato che oggi e di soli 10 giorni.

Considerando anche che il congedo facoltativo non ha dato grandi risultati , i dati parlano di appena il 21% di padri lavoratori che ne fruiscono per una durata media di 25 giorni a fronte dei 62 giorni delle madri lavoratrici. “.”Esperienze ed evidenze internazionali ci dicono che il congedo di paternità obbligatorio, paritario a quello di maternità e dunque universale, rappresenta una delle misure più efficaci per cambiare mentalità e comportamenti ed arrivare a ridurre tutte le diseguaglianze e gap di genere”. La Risoluzione rileva che dallo squilibrio di genere del lavoro di cura non retribuito e dall’assenza di misure compensative deriva un’occupazione femminile ferma al 51% dove si concentra il ricorso al part-time, l'impossibilità di avere più autonomia condizione una equa partecipazione alla vita sociale, economica, culturale e politica da parte delle donne.

“Tra le conseguenze macroscopiche vi sono le dimissioni dal lavoro, con il 71% di donne sul totale dei lavoratori dimissionari, il 97,6% delle quali si dimettono proprio per difficoltà a conciliare il lavoro con la cura dei figli e molto spesso non lo fanno per libera scelta “Basta politiche residuali o che incentivano le madri a stare a casa, se il Governo vuole davvero sostenere le donne dia attuazione al congedo di paternità obbligatorio per almeno tre mesi, in ottica paritaria, dando piena dignità al ruolo di cura del padre accanto a quello materno.