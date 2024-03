Scuola Pallavolo Biellese: AM Impianti vince la finale e vola ai regionali.

Campionati Fipav

Poche partite per i campionati Fipav: i più giovani stanno finendo i campionati. La Conad SPB in Under 12 S3 Maschile ha finito il campionato, mentre la squadra di S3 Femminile chiuderà domenica. Ultimo e decisivo concentramento per la Lanificio di Sordevolo SPB, che si gioca l’accesso in Final 6 con le ultime 4 partite. A chiudere la grandissima vittoria del titolo di campioni territoriali per la AM Impianti SPB in Under 15. Dopo aver battuto Novi Ligure al mattino, in 4 set, la finale contro verbania è stata incredibile. Piena di colpi di scena, con ribaltamenti di fronte, infortuni, cambi di modulo e di formazione, alla fine i biellesi sono riusciti a spuntarla.

Campionati UISP

Solo Lauretana SPB in campo nello scorso weekend, in una trasferta difficile a Villar Perosa, contro Valchisone. Il risultato sorride ai padroni di casa, che vincono per 3 a 0, senza concedere nulla ai biellesi. Le altre squadre giocheranno tra sabato e domenica di questo weekend.

Under 12 S3 Femminile

La Conad SPB giocherà a Fontaneto d’Agogna domenica 24 marzo al mattino.

U12 Fipav Girone B

La Lanificio di Sordevolo SPB giocherà a Biella sabato 23 marzo al pomeriggio.

U15 Fipav

AM Impianti SPB - Novi Ligure 3-1

Parziali: 25-9; 18-25; 25-14; 25-19.

AM Impianti SPB - Verbania 3-2

Parziali: 15-25; 25-18; 24-26; 25-22; 15-12.

Under 16 UISP Playoff

Rinviata a sabato la gara della AM Impianti SPB contro il Volley San Paolo. Poi domenica si giocherà contro il To Play Filadelfia.

Under 16 UISP Coppa UISP

Impresa Costruzioni Aiazzone SPB impegnata sabato pomeriggio contro Borgofranco.

U19 Fipav

L’Officina Pozzo SPB tornerà a giocare ad aprile la fase regionale.

Under 20 UISP Playoff

Monteleone Trasporti SPB in trasferta domenica contro il Volley Parella.

Under 20 UISP Coppa UISP

Valchisone - Lauretana SPB 3-0

Parziali: 25-21; 25-12; 25-16.