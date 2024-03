Dal Nord Ovest - 27enne perde la vita dopo il pranzo dei falegnami

Amava l'artigianato e il legno. Lo scorso anno si era attivato per riaccendere la tradizione del Pranzo dei falegnami del Pinerolese e delle Valli, interrotto per 13 anni.

Alberto Tron, 27 anni, domenica 17, proprio dopo il pranzo, a Fontane di Salza di Pinerolo, è rimasto vittima di una caduta fatale. Si era fermato con degli amici e verso le 20 è successa la tragedia su cui indagano i carabinieri. Trasportato d'urgenza al Cto, i medici non sono riusciti a salvargli la vita: i traumi erano troppo gravi e stasera i familiari hanno dato il loro consenso all'espianto degli organi.

Molto conosciuto in vallata, abitava da poco a Villar Perosa e lavorava nella falegnameria di Pinasca. Nell'intervista rilasciata lo scorso anno a 'Piazza pinerolese' raccontava la sua passione per questo mestiere e per l'artigianato e non nascondeva la preoccupazione che pochi giovani portassero avanti il mestiere.