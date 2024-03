Verrone: scontro tra due auto in via Trossi, feriti i passeggeri

Incidente con feriti ieri martedì 19 marzo a Verrone intorno alle 12,30, in via Trossi, angolo via Zumaglini.

Una Panda guidata da un uomo di 51 anni di Biella si è scontrata con un Audi condotta da una 43enne, e in seguito all'impatto sono rimasti leggermente feriti sia i due passeggeri a bordo della Panda che l'unico che era con la donna.

Sul posto oltre al 118 sono arrivati i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.