Valdilana, travolto da una pianta mentre taglia la legna nei boschi di Mosso

Incidente nei boschi di Mosso, a Valdilana. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo (di cui non si conosce ancora l'età) sarebbe stato travolto da una pianta mentre stava tagliando della legna. Sembra che sia rimasto ferito ad una gamba.

A dare l'allarme un'altra persona che si trovava insieme a lui. Sul posto si sono subito precipitati i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone, insieme ai tecnici del Soccorso Alpino e ai sanitari del 118 per le operazioni di assistenza.

Una volta individuato, il malcapitato è stato imbarellato e caricato a bordo dell'elisoccorso (atterrato nel frattempo al campo sportivo di frazione Trabucco) per il trasporto in ospedale. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.