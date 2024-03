Pianta sulla strada, Vigili del Fuoco in azione a Valle San Nicolao (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco a Valle San Nicolao per una pianta caduta in mezzo alla strada. È successo stamattina, intorno alle 5.50. La squadra di Cossato ha rimosso l'albero e messo in sicurezza la carreggiata.