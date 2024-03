Ladri nelle abitazioni a Candelo e a Cossato, il bottino monili in oro

Ladri in azione in questi giorni anche a Candelo e a Cossato, e in entrambi i casi dalle abitazioni nelle quali si sono introdotti sono stati asportati monili in oro.

A Candelo i malviventi sono entrati da una finestra in un immobile in via San Pietro. A denunciare l'accaduto è stata la proprietaria, una donna di 75 anni, che ha trovato la casa a soqquadro al suo ritorno.

A Cossato, oltre all'oro, i malviventi hanno portato via anche degli orologi, e sono entrati in azione quando i proprietari erano via per lavoro. Il danno è ancora da quantificare.

In entrambi i casi indagano i Carabinieri.