Carabinieri, in arrivo docuserie “ 112 - Le notti del Radiomobile” (foto di repertorio)

Da venerdì 22 marzo, per sei appuntamenti in seconda serata, Rai 3 trasmetterà “112 – Le notti del Radiomobile”, una docuserie esclusiva che racconta in presa diretta il lavoro del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri, il reparto che, giorno e notte, presidia le strade del nostro Paese, con una narrazione unica e coinvolgente che fotografa la dimensione umana, sociale e operativa del lavoro svolto dai militari del Radiomobile.

La docuserie, che si concentra su tre grandi città italiane (Milano, Roma e Napoli) offre uno sguardo intimo sulle storie personali dei Radiomobilisti e sulle esperienze delle vittime coinvolte.