Biella, danneggia tre auto in sosta e scappa: la pirata della strada beccata in meno di 24 ore

Aggiornamento ore 19.30

In meno di 24 ore è stata identificata la donna alla guida che, intorno all'1.20 di questa notte, ha danneggiato tre auto in sosta lungo via Repubblica e si è data alla macchia a bordo del proprio mezzo.

Decisiva l'attività d'indagine della Polizia Locale di Biella che, grazie alla raccolta dei rilievi sul luogo del sinistro, insieme alla supervisione delle immagini di videosorveglianza di alcune telecamere posizionate nella zona, hanno permesso di ricostruire l'intera dinamica dei fatti e di individuare la presunta “pirata della strada”, subito convocata negli uffici del Comando di via Tripoli.

Proprio quest'ultima, di fronte alle evidenze e alle prove fornite dagli agenti, avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Ora, con ogni probabilità, le verrà comminata una sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada.

“Ancora una volta la Polizia Locale si è distinta egregiamente – afferma il vicesindaco Giacomo Moscarola – Un'altra brillante operazione che si aggiunge a tutte quelle compiute finora”. Inoltre, uno dei proprietari dei tre veicoli danneggiati ha così confidato ai taccuini di Newsbiella: “Un ringraziamento di cuore al personale della Polizia Locale e all'amministrazione comunale nella persona di Giacomo Moscarola. Ci si lamenta spesso per ciò che non va. Stavolta un plauso a tutti coloro che mi sono stati accanto in un momento non facile. Posso assicurare che non è stato un bel risveglio, specialmente rivedere la propria auto rovinata in quel modo”.

Il fatto

Un'auto di colore bianco ha danneggiato tre auto in sosta, il suo conducente non si è fermato e ha proseguito la sua corsa verso Riva.

E' quanto sarebbe accaduto ieri martedì 19 marzo a Biella, in via Repubblica. A denunciare l'accaduto è stato un uomo che ha assistito alla scena.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno constatato i danni alle tre auto in sosta, ma sull'accaduto indaga la Polizia Locale. Sono in corso gli accertamenti di rito, così come la supervisione delle immagini di videosorveglianza così da dare un volto al presunto autore del sinistro.