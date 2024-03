Auguri Norberto Faga per i tuoi 95 anni, Alpini di Benna in festa

Pomeriggio di festa, sabato scorso presso la sede del Gruppo Alpini di Benna per i 95 anni di Norberto Faga, compiuti il 12 marzo.

Con una festa a sorpresa, le Penne Nere di Benna guidate dal capogruppo Adriano Mollon l'hanno omaggiato con una targa dedicata, una torta tricolore e un brindisi in compagnia di parenti e amici. A festeggiarlo, con la consegna di una pergamena, anche l'amministrazione comunale.

Faga, nel 1965, è stato tra i soci fondatori del Gruppo Alpini di Benna e da sempre molto attivo nella squadra delle Penne Nere, ha fatto parte della Protezione Civile Ana di cui con emozione ricorda le numerose missioni che lo hanno visto impegnato al fianco di Comunità in difficoltà, come nel 1976 in Friuli per il terremoto nel cantiere di Moggio Udinese dove hanno operato gli Alpini Biellesi, le alluvioni di Alessandria e della Valle d’Aosta, il terremoto ad Assisi, e non ultima la ristrutturazione della Cascina Carrubi.