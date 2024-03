Candelo, lavori lungo via Sandigliano. Gelone: “Entro un paio di giorni marciapiedi ripuliti” (foto dalla pagina Facebook di Paolo Gelone, sindaco di Candelo)

A Candelo lavori in corso lungo via Sandigliano. Lo annuncia il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Un intervento per rendere le nostre vie ancora più belle e sicure, puntando sul decoro urbano e al miglioramento del verde pubblico. Entro un paio di giorni i marciapiedi saranno ripuliti”.