Biella, come cambia la viabilità venerdì in via Trieste

In occasione dello spettacolo “Perfetta” con Geppi Cucciari, il Comune di Biella ha istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, eccetto automezzi autorizzati in via Trieste, tra i civici 45 e l’intersezione con via Asmara.

Le modifiche alla viabilità saranno dalle ore 8.00 di venerdì 22 marzo alle ore 6.00 di sabato 23 marzo.