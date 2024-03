Biella Corse al traguardo, ottimi i risultati: dalla Sardegna alla Spagna.

Rally Sulcis-Iglesiente

Ottimo debutto per il Presidente Biella Corse, Alby Negri, in Sardegna questo fine settimana (sabato 16 e domenica 17 marzo), al 2° Rally Sulcis-Iglesiente, prima prova del suo "programma 2024".

L'equipaggio Alberto Negri e Manlio Rubiola, infatti, in gara con una Renault Twingo RS (gruppo RC5N, classe Rally5/R1), si è piazzato al primo posto di classe chiudendo sesto di gruppo e trentatreesimo assoluto. Non male per aver gareggiato con una piccola R1 di soli 1600 cc.!

"Durante il primo giro abbiamo cercato di comprendere la macchina e queste prove che sono velocissime, sporche e molto diverse dalle nostre” ha spiegato il Presidente. “Poi, nel secondo giro, abbiamo provato ad attaccare... ed è andata bene visto che sono anche arrivati i primi punti per la "Zona 10", in cui corriamo quest'anno!".

Sempre con la Twingo curata dalla Worldmotors Rally Team di Livorno Ferraris, infatti, Alby Negri correrà in Sardegna (con il suo navigatore di sempre, Manlio Rubiola, o Ornella Blanco Malerba) altre due gare su asfalto (il Rally Golfo dell'Asinara, a fine giugno, e il Rally Terra Sarda a inizio ottobre) più una su terra (il Rally dei Nuraghe e del Vermentino, a fine ottobre). "Ho scelto queste gare, tutte valide per la Coppa Italia Zona 10" ha spiegato in occasione della presentazione del suo programma "perché la Sardegna mi piace molto e l'idea di attaccare alle gare anche qualche giorno di vacanza... proprio non guasta!".

Appuntamento a fine giugno, quindi, con il 29° Rally Golfo dell'Asinara.

Rally Costa Brava

"È stata proprio una bella gara... prove lunghe e tanti chilometri: davvero una bella esperienza!" Questo il commento “post gara” del navigatore Biella Corse Mattia Nicastri che, questo fine settimana (venerdì 15 e sabato 16 marzo) in Spagna, ha preso parte al 72° Rally Costa Brava, prima prova del Campionato Europeo Rally Storici (EHRC).

Nicastri ha affiancato il pilota Evangelos Andrea Farmakakis, sulla stessa vettura, una Ford Escort RS 2000 (gruppo 2, classe D1), con cui i due avevano già partecipato all'ultimo Monte-Carlo storico e con la quale in Spagna si sono piazzati al 7° posto di classe e al 69° della classifica assoluta (che diventa il 30° se si tiene conto della sola classifica valida per l'EHRC).

"Il nostro obbiettivo era finire la gara" ha poi aggiunto "anche perché il mio pilota non faceva un "rally vero" da trent'anni! Nonostante due prove fatte senza interfono, anche questa volta siamo arrivati al traguardo. Secondo arrivo in due gare molto importanti... bene così!"

Rally Il Ciocco

Gara non molto fortunata invece per il navigatore Biella Corse Tiziano Pieri che ha partecipato questo fine settimana (venerdì 15 e sabato 16 marzo), in coppia con il pilota Riccardo Verbilli, al 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio.

Alla guida di una Opel Astra (gruppo RC5N, gruppo N3) hanno infatti chiuso secondi di classe, ventottesimi di gruppo e ottantaquattresimi assoluti.

"È successo che il primo giorno di gara abbiamo avuto un problema all'alternatore - ha spiegato al termine Tiziano Pieri - e così siamo rientrati in gara soltanto sabato, con la formula del ‘super rally’. A quel punto abbiamo corso senza guardare la classifica ma per far fare esperienza al pilota, visto che per lui questa era la terza gara e, in assoluto, la prima valida per il Campionato Italiano".

Va ricordato che "Stakanov" Tiziano Pieri sarà in gara anche il prossimo fine settimana (23 e 24 marzo), al 7° Vigneti Monferrini!