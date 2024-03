Salute, benessere, attività fisica: nuovo incontro a Candelo

All'interno del progetto "Fare Comunità", l’amministrazione di Candelo ha avviato un programma di incontri sul nostro territorio per invitare la comunità a riflettere sulla prevenzione: il tema dell’alimentazione naturalmente è centrale per il benessere. Mangiare bene e muoversi sono cruciali per mantenere una buona salute. Una dieta equilibrata fornisce i nutrienti necessari al corpo, mentre l'attività fisica aiuta a mantenere la forma fisica e a prevenire malattie.

Approfondire i temi di alimentazione e prevenzione è importante perché può ridurre i rischi medici, migliorando la qualità della vita a lungo termine. Per questo ciclo di incontro l’Amministrazione collabora con ASL BI e la COT. Nel mese di luglio 2023 è stata avviata all’interno dell’ospedale di Biella la Centrale Operativa Territoriale (COT), un modello organizzativo che svolge una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti: attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e dialoga con la rete dell'emergenza-urgenza. All’interno della COT vi operano diverse figure professionali fra cui gli infermieri di famiglia e comunità che sono i promotori della proattività e dell’empowerment sui temi di salute per la popolazione.

Il primo incontro, dal titolo “Mangiare e bere come si deve: alimentazione e idratazione sane”, si è tenuto il 20 febbraio. Il secondo incontro sarà il 26 marzo sempre presso la Sala Affreschi nel centro Le Rosminiane a Candelo: "Muoversi…come e perché? L’attività fisica e motoria in relazione a età, stato di salute e rischio cadute". Il movimento è naturale e innato, ma con l’invecchiamento muoversi diventa difficoltoso: con questo incontro gli IFeC promuovono attività fisica adatta alle diverse età e stato di salute, con particolare attenzione all’aspetto socializzante delle varie attività proposte. Le cadute accidentali sono una delle cause più frequenti di accesso al PS, è quindi necessario insegnare alle persone come prevenire le cadute, come mantenere la struttura muscolare tonica, come e quando rialzarsi in sicurezza, come chiamare i soccorsi. Gli IFeC promuovono strategie e esercizi di equilibrio per sostenere la domiciliarità in sicurezza.