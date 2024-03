Cossato, un nuovo mezzo per la Croce Rossa (foto di repertorio)

Un nuovo mezzo è arrivato al Croce Rossa di Cossato. Lo annuncia la stessa CRI: “Bello sentire vicina la nostra comunità! Vogliamo ringraziare di cuore i comuni di Cossato, Casapinta, Curino, Lessona, Valdengo e la ditta Successori Reda per le donazioni al nostro Comitato, finalizzata all'acquisto di un'ambulanza per i servizi di emergenza. Un tassello prezioso per essere sempre al meglio al servizio del nostro territorio”.