Crevacuore, conto alla rovescia per il centro estivo 2024

Il comune di Crevacuore organizza il centro estivo per l’estate 2024. Quello della scuola primaria e della scuola secondaria avrà una durata di 8 settimane: dal 10 giugno al 2 agosto. Per la scuola dell’infanzia ci sarà una durata di 5 settimane: dal 1 luglio al 2 agosto.

“In base al numero delle iscrizioni si valuterà l’attivazione del servizio nel periodo dal 26 agosto al 6 settembre sia per la scuola primaria e secondaria sia per la scuola dell’infanzia” spiegano dal Comune. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente gli uffici del Comune (015.768154 interno 1).