Leonardo De Grandi al Trofeo Andrea Margutti FOTO

Quattro giorni di gara a Lonato del Garda per il piccolo driver biellese griffato Rally & co Leonardo De Grandi, che lo scorso weekend ha gareggiato sulla pista South Garda in occasione del Trofeo Andrea Margutti gara di livello mondiale. Inizio complicato per Leonardo che dopo una qualifica conclusa in 14° posizione nelle due manches eliminatorie si e’ trovato fuori pista rispettivamente al 4° ed al 1° giro una situazione che avrebbe mandato ko chiunque ma De Grandi non si e’ perso d’animo e dopo essere stato ripescato conclude 5° ottenendo il giro veloce ed aggiudicandosi l’accesso per le finali.



In pre finale parte 35 ° a causa della situazione del sabato ,tagliando il traguardo in 25 ° posizione e migliorandosi nella gara finale conclusa in 20° posizione assoluta in mezzo a piloti (7 gli stranieri ) di grande esperienza e talento.