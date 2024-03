I Faggi, il maestro Fabrizio Coviello si racconta: “A Biella il tennis è in crescita, ecco perchè” VIDEO

“In Biella e provincia abbiamo sicuramente la maggior parte degli agonisti: oltre 25. Alcuni di loro si stanno mettendo in evidenza e hanno raggiunto ottimi risultati. Non solo: arrivano ragazzi anche da Novara e Vercelli per allenarsi e imparare il metodo che insegniamo. E funziona: nel giro di pochi anni, in molti hanno scalato diverse classifiche”.

Parola di Fabrizio Coviello, maestro di tennis ai Faggi di Biella, intervistato dal quotidiano Newsbiella.it: allievo di Nathan LeGrand, uno dei coach più prestigiosi degli Stati Uniti, Coviello vanta un'esperienza di altissimo livello, maturata durante la sua permanenza in America. “Lì ho appreso il metodo 'The Zone', che ho subito importato in Italia, senza dimenticare quei concetti come decontrazione, ordine a livello tecnico – confida – che hanno permesso di ottenere risultati straordinari. Proprio ai Faggi l'insegnamento di questo metodo sta riscuotendo enorme successo in tutto il Piemonte e presto saremo pronti ad ospitare allievi anche da fuori regione. Fondamentale, anche, la collaborazione con il Piatti Tennis Center di Bordighera”.

Inoltre, non tutti sanno che Coviello è lo zio del campione di tennis Lorenzo Sonego. “È stato uno dei motivi che mi ha spinto a fermarmi in Italia e continuare qui il mio lavoro – racconta – Fin da quando era giovanissimo, Lorenzo ha sempre dimostrato grandissime doti atletiche. Impressionante, infatti, la sua velocità di gambe tanto da arrivare sulla palla con un tempo incredibile. Già allora erano evidenti le sue potenzialità”.

E sugli ottimi risultati sportivi ottenuti dal movimento azzurro, Coviello non ha dubbi: “È merito del grosso lavoro della Federazione, iniziato anni fa e giunto a maturazione. Oggi la scuola maestri vanta insegnanti di qualità”.