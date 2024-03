Golf, Castro De Sousa e Giachino vincono il Trofeo Invernale FOTO

Sabato al Gc Cavaglià ha fatto tappa il circuito GolfImpresa (18 buche, Stableford, 3 categorie). Il 1° lordo, 1° netto delle 3 categorie e la prima lady assoluta si sono qualificati per la finale nazionale.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Stesina Cavaglià punti 34, 1° Netto Daniele Tonso Cavaglià 37, 2° Netto Rohan Jay Silva Cavaglià 35. 2a categoria: 1° Netto Alberto Caneparo Cavaglià 42, 2° Netto Domenico Perone Cavaglià 37. 3a categoria: 1° Netto Roberto Fere Cavaglià 40, 2° Netto Gilberto Ceria Cavaglià 35. 1° Ladies Giuseppina Brignoli Cavaglià 37. 1° Seniores Alberto Biraghi Crema 35.

Domenica si è giocata la Golf Cup 2024 Road To Golf Pelagone (18 buche Stableford 3 categorie) che metteva in palio 4 posti (1° lordo e 1° netto delle 3 categorie) per la finale nazionale che si svolgerà ad ottobre a Margara.Premiati. 1a categoria: 1° lordo Simone Bucino Cavaglià 35, 1° Netto Enrico Boscono Cavaglià 40, 2° Netto Luigi Ruggiero Cavaglià 37. 2a categoria: 1° Netto Lorenzo Paravella Cavaglià 42, 2° Netto Stefano Griggio Cavaglià 41. 3a categoria: 1° Netto Gianni Feo Cavaglià 42, 2° Netto Giovanni Greppi Cavaglià 38. 1° Ladies Stefania Guglielminotti Cavaglià 38. 1° Seniores Mauro Malinverni Cavaglià 39

Domenica al Gc Cavaglià si è svolta la premiazione finale del Trofeo d’Inverno by Pro Shop. Ad aggiudicarsi la Coppa e un telemetro Bushnell Tour V5 di ultima generazione è Francisco Castro De Sousa (Golf Cavaglià) 1° netto del ranking con 168 punti (migliori 4 risultati su 6 gare), mentre Emanuele Giachino ha vinto il 1° lordo (135 punti) e sacca Mizuno BR-D4C Cart Bag. Molto soddisfatti gli organizzatori: <<Un ringraziamento particolare al nostro Pro Shop, che ha messo in palio i bellissimi premi e agli oltre 200 partecipanti che hanno animato la manifestazione da anni punto fondamentale del nostro calendario invernale>>.

Il primo weekend di primavera si aprirà sabato al Golf Club Cavaglià con la “Dream Team Golfers 24 By Ceramica Derby”, gara louisiana a coppie sulla distanza di 18 buche. Dopo la premiazione a seguire buffet.Domenica scatterà il circuito #GolfPassion Pareus Beach Resort Tournament (18 buche, Stableford, 3 categorie). Il 1° lordo e il 1° netto delle 3 categorie si qualificheranno per la finale nazionale diretta al Prà delle Torri Golf Caorle. In palio buoni vacanze presso il Pareus Beach Resort. Dopo la premiazione a seguire buffet.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.